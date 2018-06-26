موجز أخبار الساعة 1.. الرقابة الإدارية تضبط رئيس حى الدقى برشوة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ضبط رئيس حى الدقى برشوة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الرقابة الإدارية تضبط رئيس حى الدقى برشوة ربع مليون جنيه وشقة سكنية

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات و أحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، وذلك بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وتحقق أرباح دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.

سفير مصر بروما: تخصيص 454 مليون دولار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقاهرة

وافق أعضاء المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى بالإجماع على البرنامج الاستراتيجى لمصر 2018 - 2023 بقيمة 454 مليون دولار، حيث عبرت الدول الأعضاء عن دعمها لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية، كما أشادت بالدور الذى تقوم به مصر فى استضافة اللاجئين والتعاون جنوب-جنوب.

غياب الجماهير عن استقبال المنتخب الوطنى بمطار القاهرة وسط انتشار أمنى مكثف

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء غياب الجماهير عن استقبال بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وذلك بعد النتائج السلبية التى تعرض لها فى مونديال روسيا 2018، فيما تواجدا قوات الأمن بمحيط المطار، لتأمين وصول البعثة إلى المطار .

ليبيا تعتزم استضافة معرض اقتصادى تحت شعار "صنع فى مصر" بمدينة بنغازى

قال المتحدث الرسمى باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازى، محمد بن غزى، أن رئيس المجلس فوزية الفرجانى تعتزم استضافة معرض اقتصادى بمدينة بنغازى تحت شعار "صنع فى مصر".

غادة والى: "الصحة العالمية" تستعين بتجربة مصر فى مكافحة تسويق منتجات التبغ

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على أن الدراما حملت عدد من الرسائل الإيجابية بشأن قضيتى التدخين والمخدرات، كما التزمت القنوات التليفزيونية بعرض التصنيف العمرى للأعمال الدرامية، إضافة إلى خلو كافة الأعمال الدرامية من وجود أى مشاهد للتدخين أو لتعاطى مخدرات من قبل الأطفال.

التعليم: حرمان 25 طالبا بالدبلومات من الامتحان بسبب الغش.. والنتيجة فى المراجعة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كنترولات الدبلومات الفنية أوشكت على الانتهاء من المراجعة النهائية لنتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2018.

رئيس الوزراء مهنئا السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو: تظل عنوانا لإرادة المصريين

بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ننشر نموذج إجابة امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة

ينشر "اليوم السابع" نموذج إجابة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة، الذى أدى فيه الطلاب امتحانتهم الأحد الماضى.

الحكومة: اعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية من أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على اعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية، بمحافظة أسيوط، بطول 22,6 كم، على الأراضي الموضحة حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والرسومات والخرائط المساحية المعنية.

دورة تأهيلية للراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة للتدريبات الرياضية والتأهيل البدنى

ينظم اتحاد الشرطة الرياضى دورة تدريبة لتأهيل الطلاب الراغبين فى التقدم للكليات العسكرية، لتنمية قدراتهم البدنية بشكل يساعدهم على اجتياز الاختبارات الرياضية.



مصطفى مدبولى

رئيس الوزراء يصدر قرارا باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإدارى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، يُستحدث فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تقسيمات تنظيمية.



محمد سعيد العصار

وزيرا الإنتاج الحربى والاتصالات يبحثان سبل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لبحث موضوعات التعاون المشترك ووضع مقترح لتنفيذ الخطط المستقبلية بين الوزارتين .



عداد كهرباء

كهرباء شمال القاهرة: السداد أو رفع العداد.. وحملات لرفع نسب التحصيل

أكد المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الأسبوع الجارى سيشهد حملات مكثفة بجميع فروع الشركة لرفع نسب التحصيل بالشركة ورفع العدادات عن الممتنعين عن السداد.