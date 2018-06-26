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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:36 ص
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منتدى القاهرة للتغير المناخى ينظم اليوم فعالياته الرابعة والخمسين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:00 ص
منتدى القاهرة للتغير المناخى ينظم اليوم فعالياته الرابعة والخمسين تغير المناخ
كتبت أسماء نصار
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ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخى فعالياته الرابعة والخمسين مساء اليوم، والتى تأخذ هذه المرة طابعًا خاصًا، حيث ستجرى فى قالب تجريبى تفعالي مع الحضور بهدف تعميق فهم التغيرات المناخية وتعزيز المشاركة فى قضاياها.

ويؤدى اللاعبون أدوار بلدان العالم المختلفة ويتعرضون للتحدى الإستراتيجي الذى تحتاجه تلك الدول لإدارة مواردها واقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية، إضافة إلى إدارة قطاع مهم وهو الانبعاثات الغازية الضارة، وهذه الألعاب سوف تساعد اللاعبين وجمهور الحاضرين على فهم أفضل لطرق إجراء مفاوضات المناخ الدولية، ليس هذا فحسب بل وستقدم لهم تلك الألعاب الكثير من المتعة.

وتعتبر المنظمات الدولية المعنية بقضايا المناخ الأجيال الشابة أهم اللاعبين فى محادثات التغير المناخي، وفى الوقت الذى تتخذ فيه المعلومات عن التغير المناخى أشكالاً وأساليب متعددة، فإن جيل الشباب هم أكثر الفئات مخاطبة بتلك المعلومات، ومن الواجب العمل على استكشاف كل هذه الأساليب وإبرازها.

جدير بالذكر أن ظاهرة التغيرات المناخية عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع حيث أنها تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع. فقد تم التأكد من الازدياد المطرد فى درجات حرارة الهواء السطحى على الكرة الأرضية ككل حيث ازداد المتوسط العالمى بمعدل يتراوح بين ٠.٣ حتى ٠.٦ من الدرجة خلال المائة سنة الماضية.


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