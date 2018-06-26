مصرع فلاح صعقا بالكهرباء فى الكوم الأخضر بحوش عيسى

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى فلاح مصرعه صعقا بالكهرباء ، أثناء قيامه بعمل وصله كهربائية أعلى سطح منزله بقرية الكوم الغخضر التابعة لمركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى من المستشفى العام بوصول سامى ز أ 35 سنة فلاح ومقيم قرية الكوم الأخضر بدائرة المركز جثه هامدة نتيجة صعق كهربائى.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره وجود كدمة بالرأس وآثار حروق من الدرجة الثانية بالساق اليمنى نتيجة ماس كهربائى، وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب، نتيجة صعق كهربائى والاصطدام بجسم صلب " سقوط من أعلى، ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال شقيقه توفيق 39 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام شقيقه المتوفى بعمل وصلة كهربائية أعلى سطح منزله "الطابق الأول علوى" بذات الناحية صعقه التيار الكهربائى وسقط أرضاً وتوفى ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائياً، تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.