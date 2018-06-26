مصرع طيارين باكستانيين اثنين جراء تحطم طائرة عسكرية

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الثلاثاء، مصرع طيارين اثنين من القوات الجوية الباكستانية جراء تحطم طائرتهما أثناء هبوطها بمطار "باشا خان" الدولى بمدينة بيشاور.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن بيان للقوات الجوية أن طائرة التدريب كانت عائدة من مهمة تدريبية اعتيادية وأن جهود سلطات الإنقاذ مستمرة.

كما نقلت القناة عن شهود قولهم إن الطيارين حاولا إنقاذ المدنيين عبر تحويل مسار الطائرة نحو مدرج الهبوط إلا أنها انفجرت أثناء هبوطها.

وأعلنت حالة الطوارئ فى المطار إثر الحادث إلا أن مصادر بالمطار أكدت أنه تم إطفاء النيران ورفع الحطام من مدرج الهبوط.