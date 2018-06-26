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مصرع سائق فى انقلاب سيارة اصطدمت بسور محطة وقود بالمنوفية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:32 ص
مصرع سائق فى انقلاب سيارة اصطدمت بسور محطة وقود بالمنوفية انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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لقى سائق مصرعه فى حادث تصادم على طريق الخطاطبة - السادات، وذلك إثر انقلاب سيارة نتيجة اصطدامها بالسور الخارجى لمحطة وقود، وتبين أن الحادث وقع نتيجة فشل بفرامل السيارة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ومتوفا بطريق الخطاطبة - السادات دائرة المركز.
 
وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل قيادة "س . إ . ا" بدائرة المركز نتيجة اصطدامها بالسور الخارجى لمحطة وقود ووقع الحادث نتيجة فشل بفرامل السيارة بسبب تسرب الهواء، وأسفر الحادث عن وفاة مستقل السيارة "م . م . س . هـ " 58 عاما عامل متأثراً بإصابته بكسر بالقفص الصدرى ونزيف بالبطن والصدر، وتم نقل الجثة إلي مستشفى منوف العام، وحدثت تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليها، وبالسور الخارجى للمحطة بطول "3" متر تقريبا.
 
وبسؤال كلا من قائد السيارة وابن المتوفى ياسر 38 عاما عامل، أوريا بمضمون ماجاء بالفحص ونفى الثانى الشبهة الجنائية وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق.
 
وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 
 
 

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