مصرع سائق غرقا فى ترعة النوبارية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

لقى سائق مصرعه غرقاً إثر سقوط سيارته بترعة النوبارية أمام كوبرى العبد بمركز حوش عيسى بالبحيرة .

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بسقوط سيارة بترعة النوبارية أمام كوبرى العبد بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكى" قيادة "معوض.ع.ع" 39 سنة سائق، مقيم قرية الربعمائة بدائرة المركز بطريق قرية عمارة النوبارية المجاور للترعة، أمام الكوبرى المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها وسقوطها بالترعة وغرق قائدها.

تم انتشال جثة قائد السيارة ونقله لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام، ورفع السيارة من المجرى المائى، وبسؤال شقيق المتوفى "ناجى" 46 سنة عامل مقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم وأضاف أن شقيقه المذكور كان بمفرده بالسيارة، وتحرر المحضر اللازم المركز وجار العرض على النيابة العامة.