مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء من غسالة ملابس بالدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

لقت ربة منزل مصرعها، بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهية، اليوم، جراء صعقها بتيار كهربى، أثناء تشغيلها غسالة ملابس.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من مركز شرطة السنبلاوين ، من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول، "نها م. ا. . س40 ربة منزل"، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائى، بسؤال والدها 65 سنة، عامل، أكد أنه أثناء قيام ابنته بتشغيل الغسالة الكهربائية بالمنزل، صعقها التيار الكهربائى، مما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.



ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائى ولاتوجد شبهة جنائية.







