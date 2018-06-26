video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:16 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء من غسالة ملابس بالدقهلية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:38 م
مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء من غسالة ملابس بالدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية ـ محمد حيزة
إضافة تعليق
لقت ربة منزل مصرعها، بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهية، اليوم، جراء صعقها بتيار كهربى، أثناء تشغيلها غسالة ملابس.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من مركز شرطة السنبلاوين ، من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول،  "نها م. ا. . س40 ربة منزل"، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائى، بسؤال والدها 65 سنة، عامل،  أكد أنه أثناء قيام ابنته بتشغيل الغسالة الكهربائية بالمنزل، صعقها التيار الكهربائى، مما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائى ولاتوجد شبهة جنائية.



 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارئ يشكو بناء أحد المواطنين على أرض زراعية بقرية كفر الأبحر فى الدقهلية

الدقهليه

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة