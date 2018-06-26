مصدر عسكرى ليبى: تحرير مدينة درنة بالكامل وكلمة لحفتر بعد قليل

كتب : أحمد جمعة

أكد مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى، أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة بعد معارك شرسة دامت لأسابيع، مشيرا إلى انهيار الإرهابيين فى كافة محاور المدينة وقيام وحدات الهندسة العسكرية بتمشيط شوارع المدينة.

وقال المسئول الليبى – رفض الإفصاح عن هويته لحساسية منصبه – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية سيعلن بعد ساعات قليلة تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية.

كانت وسائل إعلام ليبية قد أكدت مقتل قائد مجلس شورى درنة الإرهابى "عطية الشاعرى" فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى الليبى وسط مدينة درنة.