video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

مصدر عسكرى ليبى: تحرير مدينة درنة بالكامل وكلمة لحفتر بعد قليل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:02 م
مصدر عسكرى ليبى: تحرير مدينة درنة بالكامل وكلمة لحفتر بعد قليل القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أكد مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى، أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة بعد معارك شرسة دامت لأسابيع، مشيرا إلى انهيار الإرهابيين فى كافة محاور المدينة وقيام وحدات الهندسة العسكرية بتمشيط شوارع المدينة.

 

وقال المسئول الليبى – رفض الإفصاح عن هويته لحساسية منصبه – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية سيعلن بعد ساعات قليلة تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية.

 

كانت وسائل إعلام ليبية قد أكدت مقتل قائد مجلس شورى درنة الإرهابى "عطية الشاعرى" فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى الليبى وسط مدينة درنة.
 
 

واقتحمت قوات الجيش الوطنى الليبى آخر معاقل الإرهابيين فى مدينة درنة شرق البلاد، وذلك عقب انهيار الجماعات المتطرفة فى الأمتار الأخيرة التى كانت تتمركز بها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل الإرهابى محمد دنقو أحد قيادات الإرهاب بدرنة فى مواجهات مع الجيش الليبى

مقتل "عطية الشاعرى" زعيم مجلس شورى درنة الإرهابى فى مواجهات مع الجيش الليبى

الجيش الليبى: نخوض معارك حامية الوطيس بآخر معاقل الإرهابين في درنة

الجيش الوطنى الليبى يقتحم آخر معاقل الإرهابيين فى مدينة درنة شرق البلاد

اخبار ليبيا

تحرير درنه

الجيش الليبى يحرر درنه

تحرير درنة

الجيش الليبي يحرر درنة

اخبار درنة




لا تفوتك
"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة