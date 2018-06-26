مسئول روسى: مستعدون لمواجهة مبادرة بريطانية بشأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

موسكو (أ ش أ)

قال جورجى كالامانوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى، كبير المفاوضين الروس فى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن بلاده مستعدة للتصدى لمبادرة بريطانية خاصة بتوسيع اختصاصات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال مؤتمر استثنائى للدول الأعضاء فى المنظمة فى لاهاى.

وأضاف كالامانوف، لوكالة أنباء تاس الروسية، أنه يعتقد أن مناقشة جادة ستجرى بشأن الحل المقترح من جانب بريطانيا، وأنه يتوقع تقديم مسودة قرارات أخرى فى هذا الشأن.

وكانت روسيا قالت، فى وقت سابق، إنها تستعد لتقديم مشروعها الخاص بإصلاح اختصاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

من جانبها، قامت بريطانيا بتقديم مشروعها الخاص بهذا الأمر فى أوائل شهر يونيو الجاري، وقال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، إن لندن اقترحت زيادة سلطات المنظمة حتى يتسنى لها تحميل المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا المسؤولية.