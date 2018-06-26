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مسئول أمنى أمريكى: الآباء المهاجرين لن يحاكموا فى الوقت الراهن

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:45 ص
مسئول أمنى أمريكى: الآباء المهاجرين لن يحاكموا فى الوقت الراهن عناصر من الشرطة الامريكية
واشنطن (رويترز)
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قال أكبر مسئول عن أمن الحدود الأمريكية، لمواقع إخبارية أمس الاثنين، إن الآباء الذين يعبرون الحدود بشكل غير مشروع من المكسيك إلى الولايات المتحدة، مع أطفالهم لن يحاكموا فى الوقت الراهن رغم تعهد الرئيس دونالد ترامب بمواصلة سياسة "اللا تساهل" مع الهجرة غير الشرعية.

ونسبت صحيفة نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد برس للأنباء، إلى كيفن مكألينان رئيس وحدة الجمارك وحماية الحدود قوله إن عملاء الحدود لن يسلموا الأهالى إلى السلطات الجنائية حتى تتوصل الحكومة لحل بشأن كيفية محاكمتهم من دون فصلهم عن أطفالهم.

وواجه ترامب انتقادات دولية هذا الشهر بسبب أطفال المهاجرين الذين فصلوا عن ذويهم بعد أن أعلنت الإدارة فى أبريل نيسان أنها ستحتجز وتحاكم أى شخص يلقى القبض عليه وهو يدخل بشكل غير مشروع، وأنهى ترامب سياسة فصل الأسر يوم الأربعاء الماضى لكن لا يزال يتعين على الحكومة أن تعيد أكثر من ألفى طفل إلى ذويهم.

 

 


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