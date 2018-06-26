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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:57 م
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مرور الجيزة: تدعيم الوحدات بـ3 بيتش باجى أعلى الكبارى وكرسى متحرك لكبار السن - صور

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:33 م
مرور الجيزة: تدعيم الوحدات بـ3 بيتش باجى أعلى الكبارى وكرسى متحرك لكبار السن - صور حملة مرورية
كتب ــ عبد الرحمن سيد - تصوير صلاح الرشيدى
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قال اللواء طارق حجاج مدير اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، إنه تم تدعيم اﻹدارة بـ 3 بيتش باجى بالطرق والميادين، منها كوبرى أكتوبر و15 مايو مع نشر سيارات اﻹغاثة بالمحاور والميادين وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع الحوادث المرورية.

وأضاف مدير اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تم تدعيم الوحدات بشاشات تليفزيونية وإرشادية لتعليم المواطنين بإجراءات التراخيص وكرسى متحرك لكبار السن، وتخصيص مكاتب لهم بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار اللواء طارق حجاج إلى أنه تم تعميم جميع الشوارع والميادين بكاميرات المراقبة، وتتم متابعة حركة السيارات بشكل يومى ورفع أى معوقات حركة المرور مع توعية المواطنين ضد أخطار الحوادث مع توزيع كتيبات على المواطنين للتوعية، وتأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية و تنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة .


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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