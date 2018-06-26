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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:56 م
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مدير مرور الجيزة: إصلاح 1200 سدادة تالفة وترخيص 14 ألف توك توك

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:20 م
مدير مرور الجيزة: إصلاح 1200 سدادة تالفة وترخيص 14 ألف توك توك اللواء طارق حجاج مدير مرور الجيزة
كتب عبد الرحمن سيد
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قاد اللواء طارق حجاج مدير مرور الجيزة، حملات مرورية بالشوارع الرئيسية والطرق مع نشر سيارات اﻹغاثة بالمحاور والميادين وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع الحوادث المرورية.

ودعمت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة جميع الشوارع والميادين بالأوناش والخدمات المرورية لرصد المخالفات وتوعية المواطنين ضد أخطار الحوادث مع توزيع كتيبات على المواطنين للتوعية تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأكد اللواء طارق حجاج مدير مرور الجيزة أن الإدارة نجحت فى إصلاح 1200 سدادة تالفة بالجهود الذاتية .

وأضاف مدير المرور أنه تم تخصيص مكاتب لكبار السن، وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وكراسى متحركة، وتفعيل النداء الآلى داخل وحدات المرور أبرزها الهرم وفيصل والدقى والعجوزة.

وأوضح اللواء طارق حجاج أنه تم تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين داخل واحدت التراخيص، ويتم تسهيل استخراج اﻷوارق الخاصة بكل المركبات مع نشر لوحات إرشادية بمعايير وإجراءات استخراج الرخص.

وأضاف، خلال حملة لتوعية قاىدى السيارات بآداب المرور وقواعده أنه تم ترخيص 14 ألف توك توك بالجيزة من داخل وحدات الوراق والصف وأوسيم، ويتم تقديم خدمات وتسهيلات لسائقيها مع وضع لوحات معدنية بأرقام خاصة بالتوك توك المرخص، لافتا النظر إلى أن هناك سائقين تتهرب من التراخيص، وحال ضبطه تتم معاقبته بالقانون.

سلوك السائق الخاطئ من مشكلات الزحام المرورى بالطرق والميادين

واستطرد اللواء طارق حجاج أن المواطن لو تعاون لانتهت معظم مشكلات المرور، مشيرا إلى أن الأخطاء البشرية من المسببات الرئيسية للتكدسات بالطرق والحوادث.

وأضاف أن الإدارة تبذل جهودا مضنية لتوعية المواطنين بالحملات الإرشادية وتوزيع كتيبات على قائدى السيارات، بكل ربوع المحافظة.

وأشار مدير المرور على هامش جولة ميدانية أن الوزارة تتعامل بروح القانون فهدفنا التوعية وليس جمع الأموال بتحرير المخالفات، فالمخالفات البسيطة يتم التغاطى عنها بنصح وإرشاد المواطنين، موضحا أن المخالفات الصارخة فقط تحرر، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن لعدم عودة المواطن مرة أخرى لها.


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