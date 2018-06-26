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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:13 م
خالد صلاح
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مباحثات عمانية - ليتوانية بمسقط لتعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:33 م
مباحثات عمانية - ليتوانية بمسقط لتعزيز التعاون المشترك السلطان قابوس
مسقط (أ ش أ)
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عقدت أعمال الجولة الثامنة للمشاورات السياسية بين سلطنة عمان وجمهورية ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، بمسقط، برئاسة أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى، فيما ترأسها عن الجانب الليتوانى نائب وزير خارجية ليتوانيا نيرس جيرمانس.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن جلسة المشاورات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومناقشة آليات تعزيز التعاون والتبادل التجارى وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لحلها بالطرق السلمية.

 


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