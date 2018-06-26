كل ما تريد معرفته عن حمام السباحة الأوليمبى بمحافظة الأقصر × 18 معلومة

شهدت محافظة الأقصر خطوة هامة فى 2016 بانطلاق العمل فى حمام السباحة الأوليمبى بمنطقة العوامية، وذلك تحت إشراف محمد بدر محافظ الأقصر، والذى يساهم فى خدمة شباب المحافظة فى التدريب والوصول لخدمة الرياضة بالأقصر، ويجرى العمل على تطويره حالياً بأيادى رجال مجلس أمناء الحمام برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وحسنى الزهرى محمد مدير حمام السباحة الأوليمبى الجديد.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لعمل وإنشاء حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر:-

1. تم إطلاق التشغيل التجريبى لحمام السباحة الأوليمبى بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر بعد 5 سنوات من العمل

2. الحمام الأوليمبى يساهم فى الحصول على فرصة لإخراج أبطال فى السباحة الرياضة المائية الكبرى

3. الحمام الأوليمبى يستقبل المواطنين ليكون متنفسا لهم ولأطفالهم داخل مدينة الأقصر

4. يعد حمام السباحة الأوليمبى الجديد منبعا مختلفا فى مجال الرياضة المائية بمحافظة الأقصر

5. الحمام الأوليمبى يخدم كافة أبناء المحافظة وأشرف على تنفيذه وخروجه للنور بعد توقف 5 سنوات كاملة شركة البصريات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

6. حمام الأقصر الأوليمبى أقيم على مساحة 5700 متر بمنطقة العوامية

7. تكلفة إنشاء الحمام الأوليمبى بلغت حوالى 65 مليون جنيه

8. الحمام الأوليمبى أقيم بحسب المعايير الدولية بهدف استضافات البطولات العالمية وتشجيع السياحة الرياضية

9. يضم حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر حمام سباحة للأطفال، ووحدة للعلاج الطبيعى، وعلاج إصابات اللاعبين

10. يضم الحمام 3 كافيتريات حديثة وقاعة اجتماعات، وصالتين للمناسبات تصل الواحدة منها إلى 400 فرد

11. يوجد بحمام السباحة صالة لألعاب القوى ونادى صحى بجانب جراج يتسع لعدد 65 سيارة

12. تم عقد عدة إجتماعات لمعرفة التكاليف الكاملة وسبل إنهاؤه لمساعدة الأقصر فى تشجيع السياحة الرياضية

13. محافظ الأقصر أبدى سعادته بافتتاح التشغيل التجريبى للحمام خلال احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

14. حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة أكد أن الحمام تم تجهيزه على أعلى مستوى وبأحدث الأجهزة الرياضى

15. الحمام به 10 حارات بطول 50 مترا وعرض 25 مترا، وعمقه يبدأ من 160 سم وحتى 8 متر

16. ملحق به حمام سباحة صغير للأطفال ومبنى إدارى ووحدة طب رياضى ومجموعة مطاعم وقاعة متعددة الأغراض ووحدة تأهيل اللاعبين

17. المحافظة سعت بكل مجهوداتها لإنهاء الحمام الأوليمبى لدخول الشباب فيه يومياً ويبتعدون عن السباحة داخل نهر النيل

18. حددت إدارة الحمام ميعاد للسيدات والعائلات يوم الخميس من كل أسبوع