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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:57 م
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قوات هادي تحبط تسللا حوثيا في محيط مطار الحديدة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:53 م
قوات هادي تحبط تسللا حوثيا في محيط مطار الحديدة القوات اليمنية والتحالف العربى
وكالات الأنباء
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أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى إحباطها محاولات حوثية للتسلل فى محيط مطار الحديدة من الجهة الشمالية.

وقال أحمد على الجحيلى، قائد العمليات العسكرية فى "اللواء الثانى عمالقة" لموقع "سبتمبر نت" إن قوات اللواء والمقاومة التهامية نجحت فى إحباط محاولات "تسلل" حوثية للمطار من الجهة الشمالية وكبدتها خسائر فادحة.

وأكد العسكرى اليمنى أن قوات الجيش الوطنى عملت على تأمين محيط المطار من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية وفى جزء كبير من الجهة الشمالية.

وأشار إلى أن الحوثيين يحاولون باستمرار قطع طريق الإمداد من جهة منطقتى الجاح والفازة والهجوم عليهما، مضيفا أن القوات الحكومية المرابطة هناك أحبطت تلك المحاولات وأسرت عددا من الحوثيين.

ولفت إلى أن قوات هادى توغلت باتجاه كيلو 16 وطريق الكورنيش باتجاه الميناء، موضحا أن التقدم محدود حاليا بسبب الألغام وبعض الكمائن التي ينصبها الحوثيون.

وأكد أن الحوثيين يعيشون حالة من الانهيار جراء قطع خطوط إمداداهم من قبل قوات الجيش وطيران التحالف العربى.

 

 


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