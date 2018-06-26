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في عيدها الخمسين.. كيف أهدى الزعيم عبد الناصر الأقباط كاتدرائية العباسية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:00 ص
في عيدها الخمسين.. كيف أهدى الزعيم عبد الناصر الأقباط كاتدرائية العباسية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية - أرشيفية
سارة علام
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يحل اليوم العيد الخمسين لافتتاح كاتدرائية العباسية للأقباط الأرثوذكس فتعرف على قصة بناءها.
 
1- تبرع الرئيس جمال عبدالناصر لبنائها بعدة آلاف من الجنيهات ، بعد قصة من النزاع على أرض كنيسة الأنبا رويس 
 
2- ففى 1937 أراد وزير الداخلية الاستيلاء على الأرض لأنها كانت مدافن وطلبت الحكومة نقلها إلى أرض الجبل الأحمر والاستحواذ على الأرض الأصلية لاتساع مساحتها ولأهمية موقعها. 
 
3- ظلت المفاوضات بين الكنيسة ووزيريّ الداخلية والصحة حتى 1943 و خلال هذه السنوات كتب حبيب المصري ثلاث مذكرات دفاعًا عن حق الأقباط في ملكية الأرض؛ إحداها لرئيس الديوان الملكي واثنين لوزيرين أخرين
 
4- و بعد نجاح مسعاه قرر الوزيران ووافقهما رئيس الوزارة على تمليك أرض الأنبا رويس للكنيسة بشرط بناء منشآت عليها لا تدر أي ربح خلال خمس عشرة سنة وإلا تستولي الحكومة على الأرض.
 
5- فاز المهندسان دكتور عوض كامل وسليم كامل فهمى في مسابقة رسم وتصميم الكاتدرائية، ونفذ التصميم الإنشائى دكتور ميشيل باخوم أشهر مهندسى الإنشاءات في مصر، ونفذت شركة النيل العامة للخرسانة المسلحة "سيبكو" المبنى العملاقى للكاتدرائية، حيث تم تصميم الكاتدرائية على شكل صليب.
 
6- تم وضع حجر الأساس يوم 24 يوليو 1965م بحضور رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر،
 
7- وفي الـ25 من يونيه 1968م افتتحت الكاتدرائية رسميا بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور أثيوبيا وممثلي مختلف الكنائس. 
 
8- في صباح الأربعاء 26 يونيه 1968 احتفل بإقامة الصلاة على مذبح الكاتدرائية، وفى نهاية القداس حمل البابا كيرلس السادس رفات القديس مارمرقس إلى حيث أودع فى مزاره الحالى تحت الهيكل الكبير فى شرقية الكاتدرائية.

 


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كاتدرائية العباسية

جمال عبد الناصر

عيد الكنيسة الخمسين




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