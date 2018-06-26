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فيديو.. مشجع سعودى: أهم ما فى المباراة الأخيرة تسجيل صلاح هدفا لأنه فخر العرب

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:50 م
فيديو.. مشجع سعودى: أهم ما فى المباراة الأخيرة تسجيل صلاح هدفا لأنه فخر العرب المشجع السعودى أثناء حديثه عن محمد صلاح
أيمن رمضان
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عبر مواطن سعودى، عقب انتهاء مباراة المنتخبين "المصرى، السعودى"، الاخيرة لهما بكأس العالم فى روسيا عن سعادته من تمكن نجم المنتخب المصرى محمد صلاح من التسجيل وهز شباك منتخب بلاده، مشدداً على أنه يكن كل وتقدير لنجم المنختب المصرى كونه فخر للعرب كافة.

وفق الفيديو الذى نشر عبر فضائية "mbc مصر"، حمل المشجع "تى شيرت" النجم محمد صلاح والذى يحمل رقم 10 وقام بضمه بشدة عدة مرات أمام كاميرا القناة، وانضم إليه عدد من المشجعين السعوديين الآخرين الذى أكدوا أن المنتخب المصرى قدم أداء مشرف خلال كأس العالم ولكن لم يحالفه الحظ فى الصعود ولكنه سيتمكن من عمل كأس تاريخى فى عام 2022.


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