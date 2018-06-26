فيديو.. محمد شاكر: مضاعفة حجم شبكة الكهرباء بنهاية العام الجارى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه بنهاية العام الجارى سيكون ما تم إضافته خلال العامين الماضيين للشبكة من جهد 500 كيلو فولت، أكثر من 2000 كيلو فولت، أى مضاعفة الشبكة التى بدأت منذ أوائل الستينيات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة"، عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامية رشا نبيل، أنه منذ يناير 2015 وحتى نهاية 2015، كانت مقدار القدرات التى دخلت على الشبكة الكهربائية تصل إلى 6800 ميجا وات، مضيفاً أنه ابتداءً من 1 يونيو 2015 لم يحدث أى تخفيف أحمال ولو حتى 1 ميجا وات.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الدولة لم تبخل بأى نوع من التأهيل والمساندة، وتم البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحاً أنه بدأ العامل على شبكات الطاقة الكهربائية على الجهود الفائقة.