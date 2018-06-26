فيديو.. خبير أمنى: أجرينا حوارات خطيرة مع الإرهابيين و"غير موجودة بالتليفزيون المصرى"

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، إنه تم إجراء حوارات خطيرة مع العناصر الإرهابية بعد اغتيال الرئيس السادات، حوالى 100 حوار، "مش موجودة فى التليفزيون المصرى".

وأضاف "علام"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامى نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه يجب استدعاء التجربة المصرية فى الستينيات والثمانينيات فى مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أننا حتى الآن لم نقم بمواجهة الإرهاب، ولكن نقوم بالقضاء على مخططات إجرامية.

وأوضح "علام"، أن رئيس المخابرات الأسبق صلاح نصر تنبأ فى كتابه "الحرب النفسية" بما يحدث الآن فى المنطقة العربية من مخططات.