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فيديو.. إدعاء فرنسا يطالب بالسجن 10 سنوات على تاجر مخدرات دولى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:29 م
فيديو.. إدعاء فرنسا يطالب بالسجن 10 سنوات على تاجر مخدرات دولى الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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طالب المدعى العام الفرنسى بسرعة الحكم على المجرم الدولى مصطفى بن عامر، الذى يعد من أخطر تجار ومروجى المخدرات على الإطلاق فى الجانب الأوروبى، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 200000 يورو، لمشاركته فى تجارة دولية للمخدرات بين المغرب وفرنسا، ومن المقرر أن يتم الحكم النهائى فى 3 يوليو.

ووفقا لمجلة "لوبوان الفرنسية، فأن لقبه معروف جيدا لدى الشرطة والقضاة المسئولين عن مكافحة الإتجار الدولى بالمخدرات والجريمة المنظمة.

 

وتمت محاكمة المجرم الدولى مصطفى بن عامر، من مدينة جاك كارتير فى فال دو مارن، يوم الجمعة 22 يونيو، أمام محكمة باريس الجنائية، وخلال محاكمته ، طلب المدعى العام حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها 200000 يورو.

 

وقالت المجلة إنه وفقا لمصادر قريبة من التحقيق، فأنه دام لفترة طويلة الأمد وأجراه محققو الشرطة القضائية فى فرنسا، منذ تفكيك هذه الشبكة، فى 21 فبراير 2015.


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