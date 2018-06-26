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فشل إنقاذ جنين عقب مصرع سيدة حامل.. وإصابة 5 آخرين فى انقلاب بمطروح

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:55 ص
فشل إنقاذ جنين عقب مصرع سيدة حامل.. وإصابة 5 آخرين فى انقلاب بمطروح حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
مطروح – حسن مشالى
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لقيت سيدة حامل مصرعها، وأصيب 5 أشخاص آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 30 بمنطقة أبو مرقيق شرقى مدينة مرسى مطروح، وتم تقل الجثة والمصابين لمستشفى مطروح العام، وفشلت جهود الأطباء فى إنقاذ الجنين.

 

وكشفت معاينة الأطباء للمتوفية أنها حامل وأن الجنين ما زال حياً، فتم إجراء عملية عاجلة فى محاولة لاستخراج الجنين من بطنها، والذى توفى بعد ساعة، نظرا لعدم اكتمال نموه، حيث كان فى الشهر السابع.

 

كان اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة مطروح بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح-الإسكندرية، بمنطقة أبو مرقيق، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة واختلال عجلة القيادة وانقلابها وأسفر الحادث عن مصرع هدى.ح.أ " 25 سنة" وإصابة 5 آخرون.

 

تحرر المحضر اللازم وتولت نيابة مرسى مطروح التحقيق فى الحادث.

 


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