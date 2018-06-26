video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:34 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

غدا.. محادثات روسية أمريكية بموسكو حول الاستقرار الدولى ونزع الأسلحة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:21 م
غدا.. محادثات روسية أمريكية بموسكو حول الاستقرار الدولى ونزع الأسلحة المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن الملفات التى تريد روسيا مناقشاتها فى إطار المباحثات الروسية الأمريكية خلال زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون لموسكو، غدا الأربعاء، هى الأمن والاستقرار الدولى ونزع الأسلحة والمشاكل الإقليمية والعلاقات الروسية الأمريكية.

وقال بيسكوف - فى تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء إن بولتون سيجتمع مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بموسكو وستضمن المباحثات مواضيع الأمن والاستقرار الدولى ونزع الأسلحة والمشاكل الإقليمية والعلاقات الروسية الأمريكية.

كان نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف قد أعلن - فى وقت سابق - أن الأزمة السورية والعلاقات بين موسكو وواشنطن ستكون ضمن الموضوعات ،التى سيبحثها بولتون فى موسكو، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الرئيس الروسى سيلتقى مستشار الأمن القومى الأمريكي، فيما تشير وسائل إعلام روسية إلى أن بولتون سيبحث أيضا ترتيبات القمة المحتملة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: إعلان موعد لقاء بوتين وترامب عندما يكون كل شئ جاهزا

الكرملين: لا موعد محددا حتى الآن بشأن اجتماع بوتين وترامب

الكرملين

اخبار الكرملين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

روسيا

امريكا




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة