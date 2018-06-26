غدا.. محادثات روسية أمريكية بموسكو حول الاستقرار الدولى ونزع الأسلحة

موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن الملفات التى تريد روسيا مناقشاتها فى إطار المباحثات الروسية الأمريكية خلال زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون لموسكو، غدا الأربعاء، هى الأمن والاستقرار الدولى ونزع الأسلحة والمشاكل الإقليمية والعلاقات الروسية الأمريكية.

وقال بيسكوف - فى تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء إن بولتون سيجتمع مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بموسكو وستضمن المباحثات مواضيع الأمن والاستقرار الدولى ونزع الأسلحة والمشاكل الإقليمية والعلاقات الروسية الأمريكية.

كان نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف قد أعلن - فى وقت سابق - أن الأزمة السورية والعلاقات بين موسكو وواشنطن ستكون ضمن الموضوعات ،التى سيبحثها بولتون فى موسكو، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الرئيس الروسى سيلتقى مستشار الأمن القومى الأمريكي، فيما تشير وسائل إعلام روسية إلى أن بولتون سيبحث أيضا ترتيبات القمة المحتملة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.