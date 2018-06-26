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غدا.. انقطاع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات بسبب أعمال التطهير

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:30 ص
غدا.. انقطاع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات بسبب أعمال التطهير انقطاع المياه -صوره ارشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، عن قطع المياه عند مدينة بنها بالكامل لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعه 9 مساءً غدا الأربعاء وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالى، وذلك بسبب أعمال التطهير و الغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.

وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 


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