غادة والى تستعرض نتائج المرصد الإعلامى لمشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان - صور

كتب مدحت وهبة - تصوير أشرف فوزى

بدأت منذ قليل، احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان و مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومدحت العدل وعدد من أعضاء مجلس النواب وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلى الجهات الحكومية والأهلية.

فيما ستقوم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بعرض نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2018).



































































