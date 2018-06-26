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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:13 م
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غادة والى: الدراما فى المرتبة الأولى كمصدر معلومات عن المخدرات بين الطلبة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:35 ص
غادة والى: الدراما فى المرتبة الأولى كمصدر معلومات عن المخدرات بين الطلبة وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة تصوير اشرف فوزى
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قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الدراما تلعب دوراً محورياً فى تشكيل فكر ووجدان الأطفال والشباب تجاه العديد من القضايا المجتمعية لاسيما قضية التدخين والمخدرات، وهو ما ظهر بوضوح فى نتائج البحث القومى عن مشكلة التدخين والمخدرات فى مدارس المرحلة الثانوية، والذى أعلنه الصندوق فى عام 2017، حيث احتلت وسائل الإعلام وعلى رأسها الدراما المرتبة الأولى كمصدر معلومات عن التدخين والمخدرات بين الطلبة بنسبة 72%.
 
جاء ذلك خلال احتفال الصندوق باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام  وعمروعثمان مدير  مساعد ورير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والكاتب مدحت العدل   والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسساتالأهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلى الجهات الحكومية والأهلية.
 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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التضامن

غادة والى

التدخين والمخدرات

الطلبة




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