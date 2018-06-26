ضبط مسجل خطر أثناء شروعه فى سرقة سيارة من أمام إدارة مرور دمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط مسجل خطر أثناء شروعه فى سرقة سيارة من أمام إدارة مرور البحيرة.

البداية، أثناء قيام ضباط مباحث المرور بالبحيرة، برئاسة العميد محمد القاضى بالمرور، بتفقد سير العمل، تمكن المقدم أمير السعدنى رئيس المباحث من ضبط "الكحلاوى م ع" 55 سنة، عاطل ومقيم قرية الشعيرة بدائرة مركز إيتاى البارود، مسجل شقى خطر فئه ( ب ) سرقات عامة، وسبق اتهامه في 23 قضية، وذلك حال شروعه في سرقة سيارة نقل ماركة شيفروليه دبابة بيضاء اللون، أثناء توقفها بجوار قسم مرور دمنهور حال محاولته الهرب بها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتحرر المحضر اللازم مركز شرطة دمنهور، وجارى العرض على النيابة العامة.