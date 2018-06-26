ضبط شخص قدم حسابا بنكيا مزورا لأحد بنوك الإسكندرية للحصول على تأشيرة سفر

محمود عبد الراضى - تامر البطريقي

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام "أحمد ع. ع "مقيم بدائرة قسم المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية، بتقديم كشف حساب بنكى "مزور" منسوب صدوره لأحد البنوك لتقديمه لسفارة إحدى الدول الأجنبية للحصول على تأشيرة سفر لتلك الدولة .

أسفرت التحلايات والفحص عن صحة البلاغ وقيام المذكور بإصطناع كشف حساب مزور بمبلغ " 114,463" مائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وستون جنيها، والتقدم به ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية .

باستدعاء المتحرى عنه، وبسؤاله اعترف بالواقعة ،وأضاف أنه تحصل على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص "محدد" وجار ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتزامن مع تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.