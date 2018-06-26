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ضبط سيدة تستولى بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:11 م
ضبط سيدة تستولى بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى أموال - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - تامر البطريقى
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ورد بلاغ  للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من " مارية ع. ى مواليد 1983"، مقيمة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وعدد "4" آخرين، بقيام "جيهان ى. خ مواليد 1967"، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للاستثمار عقارى كائنة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، ومقيمة بحلوان محافظة القاهرة، بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض استثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل منحهم أرباح، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للشاكين.
 
 
أسفرت التحريات عن صحة الواقعة ،حيث تلقت المتهمة مبالغ مالية من المُبلغين بلغت "1,910,000 " مليون وتسعمائة وعشر آلاف جنيه بغرض استثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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