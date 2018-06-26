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صور.. عملية تطوير مكبرة بمنطقة سيور نقل الحقائب بالصالة الموسمية بمطار القاهرة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:05 ص
صور.. عملية تطوير مكبرة بمنطقة سيور نقل الحقائب بالصالة الموسمية بمطار القاهرة عملية تطوير مكبرة بمنطقة سيور نقل الحقائب بالصالة الموسمية بمطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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قامت سلطات مطار القاهرة الدولى، أمس الإثنين، بعملية تطوير مكبرة بمنطقة سيور نقل الحقائب بالصالة الموسمية بالمطار، وذلك ضمن عمليات التطوير التى تشهدها المطار لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.
 
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم إعادة تأهيل منطقة سيور الحقائب، وعمل الدهانات الأزمة لها، وذلك ضمن عمليات إعادة تأهيل مناطق السيور بالصالات، بناء على توجيهات الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، لتحسين الخدمة المقدمة للركاب، وتحت إشراف مكى محمد عسكر، مدير الصالة الموسمية بالمطار.
 
 
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