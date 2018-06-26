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صحيفة: رئيس الصين يبلغ 20 مسئول شركة كبرى بالرد قريبا على تعريقات ترامب

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:28 م
صحيفة: رئيس الصين يبلغ 20 مسئول شركة كبرى بالرد قريبا على تعريقات ترامب ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن الرئيس الصينى شى جيبينج، تعهد بإجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، وذلك فى إطار الحرب التجارية التى أشعل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، شرارتها عبر التعريفات الجمركية التى فرضها على البضائع الصينية.

 

وأفادت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، بحسب أشخاص مطلعون أنه مع فرض ترامب التعريفات العقابية ضد المنتجات الصينية الأسبوع الماضى، أبلغ الرئيس شى مجموعة من 20 من كبار المديرين التنفيذييين الامريكيين والأوروبيين، أن بكين تخطط للرد على الرئيس الأمريكى.

 

ويبدو أن الرئيس الأمريكى استشعر الخطر وسط تحذيرات الخبراء الدوليين من أثر الصراع التجارى بين، القوتين الإقتصادييين، على الاقتصاد العالمى فضلا عن العواقب الداخلية، حيث بدا ترامب، خلال خطاب ألقاه، الاحد، منتدى للجمهوريين فى لآس فيجاس، متراجعا عن كل التهديدات مؤكدا أنه سيكون قادرا على حل مشكلة النزاعات التجارية مع الصين، كونه أنشأ "علاقة جيدة" مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينج.

 

وقال الرئيس الأمريكى: "ربما نكون قد خسرنا 500 مليار دولار خلال العام الماضى فى التجارة مع الصين، لذلك أطلقنا عملية المفاوضات، وأعتقد أن هذا سيتم تسويته مع الصين، لأن لدينا علاقات جيدة جدا مع الرئيس الصينى شى جين بينج"، واعرب ترامب عن أمله فى التوصل إلى "تفاهم مع الصين" بنهاية المطاف.

 

 


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الصين

الولايات المتحدة

التجارة

التعريفات الجمركية




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