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شكرى يلتقى غدا عضو المكتب السياسى للجنة المركزية بالحزب الشيوعى الصينى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:05 م
شكرى يلتقى غدا عضو المكتب السياسى للجنة المركزية بالحزب الشيوعى الصينى وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، غداً الأربعاء بفندق فيرمونت هليوبلس، تشن مينار عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى.

ويتوجه شكرى، غدا، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية (33) للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المقرر عقده يومى 28 و29 يونيو 2018، تمهيدا لانعقاد الدورة العادية (31) لقمة الاتحاد الأفريقى يومى الأول والثانى من يوليو 2018.

 وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المشاركة المصرية في القمة الأفريقية والاجتماعات التمهيدية لها، تأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، لا سيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في يناير 2019، مشيراً إلى أن القمة الحالية ماتزال تتبنى موضوع مكافحة الفساد كشعار لها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اجتماعات المجلس التنفيذى والقمة الأفريقية المقبلة من المنتظر أن تركز على عملية الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد الأفريقى من أجل زيادة فعالية مؤسساته وهياكله المختلفة، ومناقشة تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية وقضايا الاندماج الأفريقى، ومستقبل اتفاقية كوتونو للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد إنتهائها في عام 2020، وتقارير لجنة الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس الاتحاد الأفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد، والبرلمان الأفريقى، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات المالية الأخرى مثل ميزانية الاتحاد الأفريقى لعام 2019، وجدول الأنصبة الجديد الخاص بمساهمة الدول الأعضاء فى الميزانية خلال الأعوام 2019 – 2021.


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