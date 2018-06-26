شرطة بلجيكا: اعتقال لاجئ إفريقى طعن بلجيكى وتسبب فى وفاته

كتب: أحمد علوى

قالت الشرطة البلجيكية فى منطقة مونس، إن لاجئا إفريقيا طعن شاب فى العشرين من عمره حتى فارق حياته الليلة الماضية بين الساعة الحادية عشر والثانية عشر ونصف ليلا أمام محطة مترو مونس.

ووفقا للمعلومات الأولية، فأن الضحية وهو شاب دون سن العشرين تعرض للطعن عدة مرات، لأسباب مجهولة حتى الآن.

ومن جانبه قال الوكيل العام للملك فى مونس، أنه تم التعرف على الجانى واعتقاله وهو مواطن من شمال أفريقيا يعيش فى بلجيكا منذ حوالى عام، وتم القبض على المعتدى وعرضه على قاضى تحقيق بتهمة القتل.