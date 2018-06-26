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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:34 م
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"سيارات الكلاب" وسيلة نقل الفنزويليين بسبب انهيار وسائل النقل العام

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:04 م
"سيارات الكلاب" وسيلة نقل الفنزويليين بسبب انهيار وسائل النقل العام الكلاب
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "كلارين" الإسبانية، إن الفنزويليين يستخدموا شاحنات البضائع وشاحنات الحيوانات ونقل الكلاب للتحرك والتنقل، وذلك بسبب انهيار وسائل النقل العام، وعدم وجود حافلات جديدة ولا قطع غيار لإصلاح التالف منها.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن استخدام شاحنات نقل الحيوانات تسببت فى ارتفاع معدلات الوفاة على الطرق الداخلية فى فنزويلا، بسبب حوادث المرور، والتى كانت آخرها انقلاب شاحنة تحمل 40 راكبا، مما اسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 13 آخرين وكان من بين المتوفين رضيع وطفلين و3 مراهقين.

 

وأوضحت الصحيفة، أن وسائل النقل العام انهارت فى فنزويلا بسبب نقص فى وجود قطع غيار السيارات ومواد التشحيم والبطاريات فى السوق، كما أن الأزمة الاقتصادية الحادة التى تمر بها فنزويلا تجعل من الصعب استيراد أى قطع غيار لازمة لوسائل النقل القديمة كما يصعب عليها شراء حافلات جديدة، مما أدى إلى استخدام الفنزويليين لاستخدام شاحنات نقل الكلاب والحيوانات والتى تكون خفيفة إلى حد كبير مما يصعب عليها نقل الاشخاص .

 

ولفتت الصحيفة، إلى الافتقار لوسائل النقل العام هو كارثة آخرى يعانى منها الفنزويليين، بالإضافة إلى نقص الغذاء والادوية، وأصبحت بيوت الكلاب تتحرك بالرجال والنساء والأطفال، وكأنهم علب سردين.

 


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