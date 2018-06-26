سول وواشنطن تجريان محادثات لتقاسم نفقات الدفاع

سول (أ ش أ)

ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنها ستعقد جولة أخرى من المفاوضات مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع حول تقاسم النفقات المالية للحفاظ على تواجد القوات الأمريكية فى الاراضى الكورية.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من الواضح أن الجانبين كافحا من أجل تضييق الخلافات حول الحجم الملائم لمساهمة سول المالية، ملفتة الانتباه أيضا إلى ما إذا كان القرار الأخير بتعليق التدريبات العسكرية المشتركة سيؤثر على المفاوضات أم لا.

ويخطط الحليفان لافتتاح الدورة الرابعة من محادثات اتفاق التدابير الخاصة العاشرة فى مبنى الأكاديمية الدبلوماسية الكورية الوطنية فى سول فى وقت لاحق من اليوم وتستمر حتى غدا الاربعاء.

وقد عقدت الدورات السابقة فى هونولولو فى شهر مارس الماضى وفى جزيرة جيجو فى أبريل الماضى ، وفى واشنطن الشهر الماضي.

ومن المقرر أن ينتهى اتفاق التدابير الخاصة الحالى فى نهاية هذا العام.

وكانت كوريا الجنوبية قد تقاسمت العبء المالى للحفاظ على القوات الأمريكية، المؤلفة حاليًا من حوالى 28,500 فرد منذ أوائل التسعينات.

وزاد نصيب سول إلى نحو 960 مليار وون (861 مليون دولار) فى 2018 بموجب الاتفاق الأخير الذى مدته خمس سنوات من 150 مليار وون فى عام 1991.