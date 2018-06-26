سفير مصر بروما: تخصيص 454 مليون دولار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقاهرة

كتب : أحمد جمعة

وافق أعضاء المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى بالإجماع على البرنامج الاستراتيجى لمصر 2018 - 2023 بقيمة 454 مليون دولار، حيث عبرت الدول الأعضاء عن دعمها لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية، كما أشادت بالدور الذى تقوم به مصر فى استضافة اللاجئين والتعاون جنوب-جنوب.

وصرح السفير هشام بدر سفير مصر فى روما والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية، التى توجد مقارها فى روما أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى قد عرضت على المجلس التنفيذى الخطط التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة فى إطار رؤية مصر 2030، مؤكدة على التزام الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى لتحقيق أولويات الحكومة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف السفير بدر أن مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى فى مناقشات إقرار البرنامج الاستراتيجى لمصر كان محل تقدير من إدارة البرنامج والدول الأعضاء فى ضوء ما يمثله ذلك من التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهدف التنمية المستدامة.

وأضاف السفير هشام بدر، أن إقرار البرنامج المصرى قد جاء بعد مشاورات مكثفة مع الحكومة المصرية وأنه يركز على تعزيز القدرات المصرية للتعامل مع تحديات الأمن الغذائى وسوء التغذية، ومساندة جهود الحكومة المصرية فى استضافتها لعدد كبير من اللاجئين، فضلا عن تعزيز التعاون جنوب-جنوب ونقل الخبرات المصرية فى مجال الأمن الغذائى للدول الأفريقية.

كما أوضح السفير هشام بدر، أن البرنامج سيكون فى الخمس سنوات القادمة على مساندة الخطة المصرية للتغذية المدرسية والتى تستهدف تغطية كافة تلاميذ المدارس بما يساعد فى الانتظام الدراسى وتعزيز الحالة الصحية لهم وأسرهم، فضلا عن تعزيز قدرات الهيئات الحكومية المصرية العاملة فى مجال الأمن الغذائى.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى قد التقت بالمدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى بحضور السفير المصرى ونفين القباج نائبه وزير التضامن الاجتماعى، حيث أكد المدير التنفيذى على تقديرهم للخطوات التى تقوم بها مصر فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى واستعداد البرنامج لتقديم الدعم اللازم لمصر لمساندة جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهدف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الثانى الخاص بالقضاء على الجوع وتحسين التغذية.