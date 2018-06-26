سفيرة سلوفينيا بالقاهرة تشيد بانجازات الاقتصاد وتطوير البنية التحتية فى مصر

القاهرة (أ ش أ)

أشادت تتيانا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة بانجازات الاقتصاد الكلى وتطويرالبنية التحتية فى مصر ، معربة عن ثقتها فى ديناميكية وطاقة الشباب المصرى لقيادة هذا البلد نحو مستقبل مشرق.

جاء ذلك فى كلمتها التى ألقاتها الليلة الماضية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة العيد القومى 27 لسلوفينيا وبمناسبة الانتهاء من فترة عملها فى مصر بحضور لفيف من كبار الشخصيات والدبلوماسيين والسفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر .

وقالت إن زيارة الرئيس السلوفينى بوروت باهورعلى رأس وفد حكومى ورجال أعمال لمصر عام 2016 ،فى أول زيارة رئاسية 6 ،أعطت دفعة جديدة للحوار السياسى والتعاون الاقتصادى بين البلدين، مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى ليوبليانا فى أكتوبر 2017، ومن المتوقع عقد أول اجتماع للجنة العليا الاقتصادية المشتركة فى القاهرة بنهاية هذا العام .

وأوضحت أن هناك اهتماما كبيرا من مجتمع الأعمال السلوفينى بالعمل فى السوق المصرى وهناك تبادل زيارات لوفود رجال أعمال بين البلدين فضلا عن مشاركة خبراء سلوفينيين فى العديد من مشروعات بناء القدرات فى مجالات مختلفة ..لافتة إلى أن السائحين السلوفينيين يعودون مرة أخرى إلى مصر والسائحين المصريين يكتشفون سلوفينيا.

وأضافت أن هذه الزيارات المتبادلة بين الجانبين فى مجالات الثقافة والاعمال والسياحة تعد من الاسهامات الهامة فى دعم الوعى ى وفتح الباب نحو المزيد من الاتصالات والعمل سويا، معربة عن سعادتها بتشكيل جمعية السلوفينيين فى مصر بهدف الحفاظ على التراث السلوفينى والتواصل بين الشعبين المصرى والسلوفيينى.

وأعربت فى ختام كلمتها عن تقديرها لمصر التى استقبلتها بدفء هى وأسرتها منذ أربع سنوات واعتبرتها بلدها الثانى وأنها تعتز بتكوينها صداقات خلال فترة اقامتها فى البلاد.