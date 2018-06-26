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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-6-2018 وتباين العملة الأوروبية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:55 ص
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-6-2018 وتباين العملة الأوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى،  20.75 جنيه للشراء و20.95 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم الثلاثاء ، كالتالى..

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.81 جنيه للشراء

20.96  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.75 جنيه للشراء 

20.95 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.80  جنيه للشراء

20.95  جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.84  جنيه للشراء

21  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 20.80 جنيه للشراء

 21.01 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.82  جنيه للشراء

 20.98جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

اليورو يهبط مع استمرار القلق فى أسواق العملة بسبب التوترات التجارية

 

توقف الاتجاه الصعودى لليورو مع ارتفاع الدولار فى الوقت الذى يُنظر فيه للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على أنها عامل محدد لاتجاه العملات فى الأمد القريب.

 

وابتعد المستثمرون عن المخاطرة وتراجعت الأسهم الأسيوية وعائدات أسهم الخزانة إثر تقرير يفيد بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتزم حظر استثمار الكثير من الشركات الصينية فى شركات التكنولوجيا الأمريكية ومنع تصدير المزيد من التكنولوجيا لبكين.

 

وعزز التقرير حالة الحذر التى سادت عقب تهديد الرئيس الامريكى بفرض رسوم 20% على جميع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد إنه لن يكون أمامه خيار سوى الرد على مثل هذا التحرك.


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