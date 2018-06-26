video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:28 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26-6-2018 واستقرار العملة السعودية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:53 ص
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26-6-2018 واستقرار العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 26-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً متوسط سعره فى السوق المصرى 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، وفقا لأخر تعاملات البنك المركزى المصرى. 

 

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجدداً أمام الجنيه.

 

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى...

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

 4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.73  جنيه للشراء

 4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

 

اليوم.. مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية لعودة 3 آلاف معتمر

 

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 16 رحلة جوية قادمة من المطارات السعودية إلى مطار القاهرة الدولى لعودة 3 آلاف معتمر، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أنه من المقرر أن يستقبل مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران 10 رحلة من مطار جدة على متنها 1724 معتمرا، و 6 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1278، بإجمالى 16 رحلة لعودة 3 آلاف معتمر، ويتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-6-2018 وارتفاع اليورو والدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة