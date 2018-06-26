سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26-6-2018 واستقرار العملة السعودية

كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 26-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً متوسط سعره فى السوق المصرى 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، وفقا لأخر تعاملات البنك المركزى المصرى.

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجدداً أمام الجنيه.

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى...



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى

اليوم.. مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية لعودة 3 آلاف معتمر

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 16 رحلة جوية قادمة من المطارات السعودية إلى مطار القاهرة الدولى لعودة 3 آلاف معتمر، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أنه من المقرر أن يستقبل مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران 10 رحلة من مطار جدة على متنها 1724 معتمرا، و 6 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1278، بإجمالى 16 رحلة لعودة 3 آلاف معتمر، ويتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.