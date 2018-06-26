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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:27 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.82جنيه للشراء و17.94جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

 كان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

دولار

دولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار

سعر الدولار

الأمم المتحدة: "الأونروا" بحاجة لـ200 مليون دولار لسد احتياجاتها

أعلنت الأمم المتحدة ،الاثنين أن المساعدات المالية الاضافية التى تلقتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتعويض عن خفض الولايات المتحدة مساهمتها المالية للوكالة الاممية، لا تزال دون المطلوب إذ إن الأونروا ما زالت بحاجة لأكثر من 200 مليون دولار لإكمال السنة.

وحذر رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ميروسلاف لايتشاك، خلال مؤتمر للمانحين فى نيويورك الاثنين من أنه إذا لم يتأمن المبلغ الناقص فإن قسما من المدارس التى تديرها الاونروا "قد لا يفتح أبوابه مجددا فى اغسطس"".

 

 


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