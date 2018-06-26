رى الجيزة: نفذنا مشروعات بتكلفة 15.8 مليون جنيه العام الحالى

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالجيزة، بأن الإدارة قامت خلال العام الحالي 2017/2018 بتنفيذ عدد من المشروعات والعمليات في نطاق محافظة الجيزة وشملت أعمال التطهيرات ونزع حشائش بدائرة الإدارة العامة لرى الجيزة بقيمة ( 15,8 مليون جنيه) .

وأضاف عاشور فى تصريحات صحفية اليوم، أن الإدارة العامة لرى حلوان قامت بتنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش بدائرة الإدارة بتكلفة (5,4 مليون جنيه)، علاوة على عملية صيانة بوبات وصاولات بدائرة الادارة بتكلفة (377 ألف جنيه ) فضلا عن عملية صيانة أعمال ميكانيكية وكهربائية بتكلفة 342 ألف جنيه.

وفي مجال الخطة الإستثمارية، تم الإنتهاء من تغطية على ترعة ذات الكوم بتكلفة (3,6 مليون جنيه) ، وكذلك أعمال حائط ساند على ترعة الزمر بطول 150 متر وإحلال تجديد للبدالة الآخذه من ترعة أم دينار ك 3,00 بتكلفة (1,2 مليون جنية ) كما تم الإنتهاء من أعمال صناعية بهندستى الصف وأطفيح بدائرة الإدارة بتكلفه (1,2 مليون جنية ) وكذلك أعمال صيانة الترع على بند ¼ عملية صيانة وترميم الجسور لمخرات السيول والترع بتكلفة 1,3 مليون جنية

وفى مجال الخطة الموحدة تم تنفيذ عملية صيانه بوابات وصاولات بدائرة الادارة بتكلفة (3,3مليون جنيه ) وكذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية وتوريد وتركيب المغذيات بتكلفة (1,255 مليون جنية )، مع إستكمال تغطية ترعة بركات بطول 5 متر بربخ خرسانة عادية سعة الفتحة 2,00م بتكلفة (120 ألف جنيه) وكذلك أعمال إستكمال تغطية على ترعة جرزا الصيفى بطول 34 متر مواسير خرسانة مسلحة قطر 1,25 متر بتكلفة (139 ألف جنية).

وأوضح عاشور بأن الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات رى مصر الوسطى ببنى سويف تم قد انتهت من انشاء كوبري الضبعي ك 74,513 على ترعه الجيزة بتكلفة (3,4 مليون جنيه) كما تم الأنتهاء من انشاء سد على مخر سيل الجبو بمدينه 15 مايو - بتكلفة (7,3 مليون جنيه).