رئيس حى مصر الجديدة يدعو الأهالى للمشاركة بمقترحاتهم فى منظومة النظافة

ماجد تمراز

أطلق المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، مبادرة جديدة دعا من خلالها مواطنى وسكان الحى، للمشاركة بمقترحاتهم فى منظومة النظافة الجديدة، والتى من المقرر لها أن تُطبق بالحى فى منتصف يوليو المقبل، بعد انتهاء عمل شركة النظافة الإسبانية المسئولة عن نظافة الحى طوال السنوات الماضية.

ووجه رئيس حى مصر الجديدة، دعوة غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، لجميع مواطنى الحى والمهتمين بنظافة الحى، لمناقشة جميع المقترحات فى عملية النظافة ومنظومتها الجديدة التى ستطبق فى الحي.

كانت محافظة القاهرة، قد طبقت منظومة النظافة الجديدة، فى أحياء المعادى وطرة والوايلى وعين شمس والنزهة وباب الشعرية، حيث من المقرر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة تباعًا فى الأحياء، حسب انتهاء عقد الشركة الأجنبية.

ومن ناحية أخرى، بدأت الأجهزة التنفيذية لحى مصر الجديدة، تطبيق مبادرة "الرصيف حق للمشاة"، التى دشنتها محافظة القاهرة للحفاظ على حق المشاة فى الطريق.

وقال رئيس الحى، إن أجهزة الحي، بدأت ترميم وتأهيل الرصيف المحيط بحديقة الميرلاند ليصبح ممشى، مع تأهيله لممارسة رياضة المشى حول الحديقة، كما جار تنفيذ "يفط ولافتات" خاصة بالمبادرة وتركيبها فى الشوارع.

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، أنه سيتم رصف شارع دمشق فى المسافة من شارع إبراهيم حتى جراج روكسي، ضمن خطة رفع كفاءة المنطقة المحيطة بجراج روكسي.

يذكر أن من شروط المبادرة، عدم السماح بخروج المطاعم والمقاهى عن المساحات المرخصة لهم وإزالة الأكشاك المخالفة، كما سيشمل ترميم الأرصفة وتعويض البلدورات المفقودة وإعادة دهانها، بالإضافة، لتنفيذ منحدرات جانبية على مسافات متباعدة مراعاة لذوى الاحتياجات الخاصة.