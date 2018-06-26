video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:27 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس "أجيليتى": نستطيع المساهمة فى تطوير خطط تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:05 ص
رئيس "أجيليتى": نستطيع المساهمة فى تطوير خطط تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة طارق سلطان ومهاب مميش
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قال طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة "أجيليتى" فى حوار أجرته معه وكالة "نوفا" الإيطالية، أن الشركة بإمكانها العمل على المساهمة فى تطوير خطط تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة من خلال شراكتها مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وجاء هذا الحوار على هامش توقيع بروتوكول تعاون مساء أمس الاثنين، مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لإنشاء مركزا لوجيستيا بمنطقة شرق بورسعيد، وتعتبر الشركة أحد أكبر مزودى الخدمات اللوجيستية فى مصر من خلال إمكاناتها المتخصصة فى تقديم الخدمات اللوجيستية للمشاريع وعمليات الشحن.

 

وقال سلطان، إن الشركة لديها عدة أنشطة من ضمنها البنية التحتية الخاصة بالمنشآت النفطية بما يشمل التخزين والنقل وشحن المشتقات النفطية نيابة عن الشركات العالمية والتوزيع فى أفريقيا، وأعتقد من خلال الشراكة مع قناة السويس بإمكاننا تطوير مثل هذه الخطط التى تهدف لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة".

 

وأبدى سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذى، استعداد "أجيليتى" للاستثمار فى مشروعات تخزين ونقل النفط والغاز، قائلا "لدينا استعداد للاستثمار فى مثل هذه المشاريع إذا كانت الفرصة موجودة ومدروسة"، ردا على سؤال لنوفا عما إذا كان واردا أن تطور الشركة بنية تحتية لنقل وتخزين النفط والغاز.

 

وبشأن ملامح المركز اللوجيستى المزمع إنشائه فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح رئيس الشركة الكويتية "التركيز سيكون أكبر على تحسين البنية التحتية وبيئة الأعمال الإلكترونية".

 

وعما إذا كانت الشركة تخصص محفظة استثمارية لتوسيع أنشطتها فى مصر، قال سلطان "كشركة رأس مالنا يركض وراء الفرص الواعدة."

 

وبشأن المخطط الاستراتيجى العام لمنطقة "أجيليتى" اللوجيستية، قال سلطان إن "وضع المخطط العام سيستغرق من 6 إلى 9 أشهر من خلال فريق متكامل تابع للشركة"، مضيفا "لدينا فرصة جيدة للتعاون مع قناة السويس."


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مميش: عبور 191 سفينة قناة السويس بحمولة 12.6مليون طن فى 4 أيام

قناة السويس

شركة اجيلتى

الحكومة المصرية

خدمات لوجيستية




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة