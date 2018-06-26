video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:14 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

 كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

وسط الدلتا 23 35

الأسكندرية 22 32

بلطيم 24 31

مطروح 22 34

السلوم 20 38

سيوة 25 39

بورسعيد 24 30

دمياط 23 30

العريش 20 31

رفح 23 30

الإسماعيلية 21 36

السويس 22 36

رأس سدر 23 36

نخل 15 34

نويبع 26 36

طابا 20 36

كاترين 19 35

الطور 25 33

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 27 39

مرسى علم 25 38

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 22 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 27 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 29 41

الوادي الجديد 28 40

شلاتين 28 39

أبو رماد 28 37

رأس حدربة 29 37

حلايب 29 36

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 43

المدينة 35 46

الرياض 28 42

المنامة 33 38

أبوظبى 29 40

الدوحة 34 45

الكويت 33 48

دمشق 17 37

بيروت 23 28

عمان 18 33

القدس 18 29

غزة 21 30

بغداد 28 44

مسقط 32 37

صنعاء 18 28

الخرطوم 28 38

طرابلس 21 27

تونس 19 28

الجزائر 20 27

الرباط 16 24

نواكشوط 25 35

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 30

إسطنبول 19 26

إسلام آباد 26 41

نيودلهي 30 40

جاكرتا 24 31

بكين 24 36

كوالالمبور 23 29

طوكيو 25 32

أثينا 18 24

روما 15 28

باريس 14 29

مدريد 23 39

برلين 12 24

لندن 13 26

مونتريال 14 24

موسكو 15 24

نيويورك 18 25

واشنطن 18 29

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25/6/2018 بمحافظات مصر

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة