دراسة: Me Too تعصف بـ 414 موظفا ومديرا تنفيذيا متهمين بالتحرش فى أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن ما يقرب من 414 من المديرين التنفيذين والموظفين رفيعى المستوى من مختلف المجالات والصناعات قد عصفت بها حركة "انا أيضا" لمناهضة التحرش الجنسى فى 18 شهرا، وذلك فى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات جمعتها شركة لاستشارات الأزمات فى نيويورك.

وبحثت الدراسة فى المقالات الصحفية التى تناولت تورط أشخاص فى تحرش جنسى أو مخالفات مماثلة، بحسب ما قالت دافيا تمين التى قامت شركتها تمين وشركائها بإجراء البحث. وكان من بين هؤلاء مشاهير مثل بل كوسبى ولويش سى كيه، إلا أن الأغلبية الشاسعة كان مديرين تنفيذين وقادة الأعمال مثل رئيس مجلس إدارة شركة انتل بريان كرزانيك الذى استقال قبل أيام بعد الكشف عن علاقة له مع موظفة.

ومن بين 414 شخصا تم اتهامهم، طرد 190 من وظائفهم. بينما تم منح إجازة لـ 122 آخرين، أو تعليق عملهم، أو يواجهون تحقيقات منذ ديسمبر 2016. وهناك 69 آخرين لم يكن هناك صدى لهم.. وقد تباطأت وتيرة الاتهامات فى الأشهر الأخيرة إلا أن نسبة من تمت إقالتهم قد زادت ، بحسب ما قالت تمين.

وتشبه تمين الأمر بالتسونامى فى بدايته، لاسيما بعد فضائح منتج هوليود هارفى وينستين، حيث أثار قصص أخر فى نفس الصناعة وغيرها. وأشارت إلى أن كل المتهمين الـ 414 كانوا رجالا فيما عدا سبعةن وأغلب السلوك مرتبط بحوادث ربما تكون قد حدثت منذ زمن بعيد لكنه عاد الآن.