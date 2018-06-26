خارجية فرنسا: تأييد مشروع قرار يشدد أساليب منظمة حظر الكيميائى

كتب: أحمد علوى

أعلن وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، تأييد باريس لمشروع قرار يشدد أساليب منظمة حظر الكيميائى وإدراج آلية تحقيق لتحديد المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.

وقال لودريان فى بيان: "فرنسا تؤيد مشروع قرار الدول الـ22، الذى طرح اليوم على التصويت خلال جلسة الدول الأعضاء. ويقترح النص تشديد أساليب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما فى ذلك إنشاء آلية تحقيق لتحديد الأشخاص المسئولين عن استخدام الأسلحة فى سوريا".

وبدأت، فى وقت سابق من اليوم، فى لاهاى جلسة خاصة لمؤتمر الدول الأطراف فى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وبعدها يمكن لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تحصل على تفويض لتحديد المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وستستمر الجلسة حتى 28 يونيو.

وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التى تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها. وتبذل جهودا حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية.