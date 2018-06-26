حملة أمنية على المصايف لمنع اندساس العناصر المطلوبة بين المصطافين

كتبت : دينا الحسيني

وجه قطاع الأمن الوطنى حملة أمنية على المحافظات الحدودية والمدن الساحلية بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى وأجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، لفحص المشتبه بهم ولتأمين المصطافين، ولعدم اندساس بعض العناصر المطلوبة أمنيًا بينهم، أو استغلال تلك العناصر الهاربة للزحام بالشاليهات والقرى والاختباء من المطاردات الأمنية أو عقد لقاءات تحريضية، ولضبط الهاربين من أحكام والصادر بشأنهم قرارات ضبط وإحضار.

وشمل الفحص مدينة جمصة بالدقهلية ومدينة ورأس البر بدمياط والساحل الشمالى بالإسكندرية وفايد بالإسماعيلية والعين السخنة بالسويس وسيدى عبد الرحمن ومارينا بمطروح، وتم التنبيه على حارسى العقارات بالإخطار عن هوية المصطافين وتسليم صورة من بطاقاتهم الشخصية لقسم الشرطة التابع له العقار.