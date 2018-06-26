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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:11 م
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حليف للحزب التركى الحاكم يؤكد ضرورة إبقاء حالة الطوارئ

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:40 ص
حليف للحزب التركى الحاكم يؤكد ضرورة إبقاء حالة الطوارئ قوات الأمن التركية - أرشيفية
رويترز
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قال عضو كبير فى حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو عامين لبعض الوقت.

كانت تركيا قد فرضت حالة الطوارئ بعد محاولة تحركات الجيش فى يوليو عام 2016، وتقيد حالة بعض الحريات وتتيح للحكومة الحكم بموجب مراسيم متجاوزة سلطة البرلمان، وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، إنه سيرفع حالة الطوارئ قريبا.

فيما قال مصطفى كالايجى نائب رئيس حزب الحركة القومية، لمحطة (سى.إن.إن ترك)، إن الحزب لن يبرم صفقة مع الرئيس بشأن مناصب فى الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التى أجريت يوم الأحد وحصل فيها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية على أغلبية برلمانية.

 

 

 


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