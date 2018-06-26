حصاد العرب والعالم.. انتقادات لترامب بشأن الهجرة.. وهولندا تقر حظرا جزئيا على النقاب

إعداد: هانى محمد

نشر"اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، وكان من أبرزها انتقادات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن برنامج الهجرة، وخسائر بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبى.

ويصحبكم "اليوم السابع" فى جولة للتعرف على أهم أحداث اليوم على الصعيد العربى والعالمى..

ترامب لنائبة بالكونجرس انتقدته بشأن الهجرة: أنت محدودة الذكاء.. احذرى

ترامب وأردوغان يتفقان على تحسين العلاقات بعد الانتخابات التركية

مصنع نبيذ فى إسرائيل يستبعد عمالا من اليهود الاثيوبيين لأسباب دينية

860 ألف وظيفة فى خطر بصناعة السيارات حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

هولندا تقر حظرا جزئيا على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة

هيومان رايتس ووتش تنتقد أوضاع العمالة المنزلية فى قطر

عزام الأحمد يلتقى مسئولا مصريا لبحث تحقيق المصالحة مع حماس

طائرة إسرائيلية دون طيار تستهدف مجموعة من الفلسطينيين فى قطاع غزة

البشير يعلن فتح الحدود مع دولة جنوب السودان لتيسير حركة المواطنين والتجارة

الرئيس الجزائرى بوتفليقة يقيل قائد الشرطة