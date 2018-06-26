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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:26 م
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حصاد العرب والعالم.. انتقادات لترامب بشأن الهجرة.. وهولندا تقر حظرا جزئيا على النقاب

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:53 م
حصاد العرب والعالم.. انتقادات لترامب بشأن الهجرة.. وهولندا تقر حظرا جزئيا على النقاب دونالد ترامب ومهاجرين
إعداد: هانى محمد
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نشر"اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، وكان من أبرزها انتقادات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن برنامج الهجرة، وخسائر بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبى.

 

ويصحبكم "اليوم السابع" فى جولة للتعرف على أهم أحداث اليوم على الصعيد العربى والعالمى..

 

ترامب لنائبة بالكونجرس انتقدته بشأن الهجرة: أنت محدودة الذكاء.. احذرى

 

 

ترامب وأردوغان يتفقان على تحسين العلاقات بعد الانتخابات التركية

 

 

مصنع نبيذ فى إسرائيل يستبعد عمالا من اليهود الاثيوبيين لأسباب دينية

 

 

860 ألف وظيفة فى خطر بصناعة السيارات حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

 

 

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هيومان رايتس ووتش تنتقد أوضاع العمالة المنزلية فى قطر

 

 

عزام الأحمد يلتقى مسئولا مصريا لبحث تحقيق المصالحة مع حماس

 

 

طائرة إسرائيلية دون طيار تستهدف مجموعة من الفلسطينيين فى قطاع غزة

 

البشير يعلن فتح الحدود مع دولة جنوب السودان لتيسير حركة المواطنين والتجارة

 

 

الرئيس الجزائرى بوتفليقة يقيل قائد الشرطة

 


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