حسن راتب: انعقاد الجمعية العمومية لأسمنت سيناء بنجاح كبير وتفاهم بين المساهمين ومجلس الإدارة

- حسن راتب يقود أسمنت سيناء إلى زيادة رأس المال من مليار جنيه إلى 2 مليار

- الجمعية العمومية فى أيدى أمينة ونبذل أقصى الجهود مع وزارة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء

- الجمعية العمومية تقر بحقها فى أن يعود الشريك الأجنبى إلى الحصة الحقيقة فى أسمنت سيناء

- راتب: حق المساهمين فى رقبتى حتى يعود الشريك الأجنبى إلى حصته وأقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى تضمن حق المساهمين ولا يحدث أى خرق للقوانين أو للنظام العام مهما كان قوة الشريك الأجنبى

- سنحافظ على حصص المصريين أمام حصص الأجانب بأسمنت سيناء.. إننى موجود فى هذا المنصب كرئيس مجلس إدارة حتى يتم تصويب الأوضاع وأثق تمام فى نزاهة ودور الجهات الحكومية المصرية والقضاء المصرى حتى تلتزم الشركات وتعود إلى رشدها

- أثق فى شركة أسمنت سيناء ومستعد أن أضع استثمارات ومساهمات أكثر من ذلك والجمعية المقبلة سيكون هناك شكل جديد لمجلس الإدارة وهيكل جديد للمساهمين

فى أجواء متميزة وتفاعل كبير من المساهمين من أعضاء الجمعية العمومية لأسمنت سيناء برئاسة د.حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ومجلس إدارة الجمعية، عقدت الجمعية العامة غير العادية لأسمنت سيناء أمس الاثنين، اجتماعها برئاسة د.حسن راتب والمساهمين، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال الذى تضمن زيادة رأس مال الشركة من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب زيادة رأس المال المصدر، وكذلك استيعاب أى زيادات مستقبلاً.

وأكد د.حسن راتب أن زيادة رأس المال المصدر من 680.5 مليون جنيه إلى 1.330 مليار جنيه، وفقاً لنتيجة الاكتتاب بزيادة قدرها 650.742 مليون موزعة على عدد أسهم 6 ملايين و500، وقيمة السهم 10 جنيهات أسفر عنه الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الفترة من 25 مارس 2018 حتى 23 أبريل 2018 يعنى تقريباً الزيادة تم تغطيتها بنسبة 95%.

وأشار راتب إلى أن الجمعية العامة غير العادية نظرت فى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة.

وأضاف راتب أن تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسى للشركة والمادة 6 قبل التعديل حددت رأس مال الشركة المرخص به مليار جنيه ورأس مال الشركة المصدر 680.5 مليون جنيه موزع على 68 مليون سهم، قيمة السهم 10 جنيهات، المادة 6 بعد التعديل حددت رأس مال الشركة المرخص به 2 مليار جنيه، وحددت رأس مال الشركة المصدر مليار و330 مليون جنيه مصرى موزعة على 133 مليونا و65 ألف سهم وقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم، المادة 7 كانت تتكون من رأس المال 68 مليون سهم تتمثل فى المساهمين الرئيسين.

كما ناقشت العمومية زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى مليارى جنيه؛ وذلك لاستيعاب زيادة رأس المال المصدر وأي زيادات مستقبلية.

وأوضح راتب أن تعديل المادة 7 يقتضى الشفافية، وما قامت به هيئة سوق المال مع الشريك الأجنبى الذى تجاوز بعض الحصص، ما دفع هيئة سوق المال إلى أن تُحقق فى هذا الأمر.

وأكد راتب أن الجمعية العمومية تُقر بحقها فى أن يعود الشريك الأجنبى إلى الحصة الحقيقة، وأن الشركات ذات الارتباط يتم التنازل عن حصتها وهذه أمور قانونية ستخضع إلى 3 جهات هى "هيئة الاستثمار والجهاز الوطنى لتنمية سيناء وهيئة الرقابة المالية"، لذا تقتضى الشفافية إلى أن نطرح الخطاب الموجه من وزارة الاستثمار فى هذا الشأن.

وشدد راتب إننى أتخذ كل الإجراءات القانونية التى تضمن حق المساهمين ولا يحدث أى خرق للقوانين أو للنظام العام مهما كانت قوة الشريك الأجنبى، وأن نحكم حق المساهمين فى ألا يجور العنصر الكبير على المساهمين.

وأضاف راتب أن حق المساهمين بنسب صغيرة فى رقبتى حتى يعود الشريك الأجنبى إلى حصته، حتى لا يتحكم فى الإدارة بنسبة تزيد عن 56% وسط سعادة وفرحة المساهمين، وبذلك سيتغير هيكل المساهمين.

وأشاد راتب بهيئة سوق المال وما تقوم به فى هذا الأمر وتحقيق التوازن بين الجميع، فالذى يملك سهما مثل من يمتلك عددا كبيرا، وبناء عليه تم توقيع بعض الغرامات على المتجاوز، والآن تتم إعادة ترتيب الأوضاع.

وأكد راتب أن الجمعية العمومية فى أيدٍ أمينة ونبذل أقصى الجهود مع وزارة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء.

وطرح راتب قضية فى منتهى الخطورة، حيث قام شريك آخر بالشركة بشراء 10 ملايين سهم، وتبين أن هذا الشريك يتبع إحدى الشركات المرتبطة بشركة فيكا والأمر برمته قيد التحقيق.

وتعهد راتب أمام الجمعية العمومية أننى موجود فى هذا المنصب كرئيس مجلس إدارة لابد أن يتم تصويب الأوضاع وأثق تماما فى نزاهة ودور الجهات الحكومية المصرية والقضاء المصرى حتى تلتزم الشركات وتعود إلى رشدها.

وأعلن راتب الموافقة على مادة 7 مع اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير، وأكد راتب على أننا سنحافظ على حصص المصريين أمام حصص الأجانب، وهذا هو قرار الجمعية العمومية للمساهمين الوطنيين والمسألة هنا مسألة تحفظات ونضعها حتى تصل إلى هيئة الاستثمار وسوق المال وجهاز الوطنى لتنمية سيناء حتى تعود الأمور إلى وضعها.

وفى الختام أكد راتب أننا على أبواب عودة سيناء وأن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة فى المنطقة وأننا نستقبل السنة المالية الجديدة بشكل مختلف، وأن مصنع أسمنت سيناء سيبدأ ممارسة عملة بشكل مختلف وسيعود مصنع أسمنت سيناء إلى سيرتها الأولى وأقوى وأكبر من الأول، وأن هناك 3 أنفاق ستسهل عملية الدخول والخروج فى سيناء وأن الدولة تقوم بعمل مشاريع ضخمة فى سيناء.

وأكد راتب أننى أثق فى هذه الشركة ومستعد أن أضع استثمارات ومساهمات أكثر من ذلك والجمعية المقبلة سيكون هناك شكل جديد لمجلس الإدارة وهيكل جديد للمساهمين.