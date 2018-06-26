حريق هائل يلتهم حظيرة ماشية ويصيب مالكها فى المنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

التهم حريق هائل حظيرة ماشية، وأصيب مالكها بإصابات متفرقة أثناء محاولته إخماد السنة النيران بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بدائرة المركز .

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، تم إخماد الحريق الذي نشب بحظيرة ماشية مشيده ومسقوفة بالأخشاب والبوص علي مساحة 90 متر تقريباً ملك " خ . د . م " 56 سنه، فلاح ومقيم بذات الناحية .

نجم عن الحريق إصابة مالك الحظيرة وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى بمعرفة أهليته، بالإضافة إلى احتراق الحظيرة بالكامل، و نفوق 2 رأس ماشية، وبسؤال عن المصاب " أ . م . ا " 46 سنه، موظف ومقيم بذات الناحية رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ونفي الشبهة الجنائية وتم إخطار مديرية الطب البيطرى، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.